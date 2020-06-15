Італія скасовує карантинні обмеження [ Редактировать ]
Більшість карантинних обмежень - скасували в Італії. Відсьогодні там набрав чинності останній пакет послаблень. Тож в країні відновлюють роботу театри та кінотеатри, дискотеки, спа та термальні комплекси, дитячі садки та літні табори. З обмеженнями дозволено проводити масові заходи до тисячі осіб на вулиці та до двохсот у приміщеннях.
При цьому досі обов'язково носити маски в закритих приміщеннях та громадському транспорті, дезінфікувати руки та дотримуватися соціальної дистанції один метр.
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