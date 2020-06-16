В Украине появится новый государственный орган [ Редактировать ]
Во втором чтении Верховная Рада одобрила законопроект №2255. Так, в Украине появится единый орган интеллектуальной собственности.
За документ проголосовали 245 парламентариев.
Закон вводит двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности.
Согласно ей, Минэкономики будет реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.
А Национальный орган интеллектуальной собственности будет заниматься выдачей охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности.
При этом орган будет функционировать как юридическое лицо публичного права (государственная организация) и принадлежать к сфере управления Минэкономики.
Ранее мы писали о том, что в Раде появился новый депутат.
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