Во втором чтении Верховная Рада одобрила законопроект №2255. Так, в Украине появится единый орган интеллектуальной собственности.

За документ проголосовали 245 парламентариев.

Закон вводит двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности.

Согласно ей, Минэкономики будет реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

А Национальный орган интеллектуальной собственности будет заниматься выдачей охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности.

При этом орган будет функционировать как юридическое лицо публичного права (государственная организация) и принадлежать к сфере управления Минэкономики.

Ранее мы писали о том, что в Раде появился новый депутат.