Во вторник, 16 июня, депутат Верховной Рады Украины Денис Маслов принес присягу народного депутата. Маслов зашел в Раду вместо Александра Ткаченко. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Маслов выступил с трибуны:

Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.

ЦИК ранее зарегистрировал Маслова. Это произошло на следующий день после признания его народным депутатом.

Ранее мы писали о том, что в Княжичах подстрелили депутата.