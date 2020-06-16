В Раде появился новый депутат [ Редактировать ]
Во вторник, 16 июня, депутат Верховной Рады Украины Денис Маслов принес присягу народного депутата. Маслов зашел в Раду вместо Александра Ткаченко. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Маслов выступил с трибуны:
Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.
ЦИК ранее зарегистрировал Маслова. Это произошло на следующий день после признания его народным депутатом.
Ранее мы писали о том, что в Княжичах подстрелили депутата.
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