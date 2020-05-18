Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора проведут проверку интервью, которое бывший главарь террористов на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) дал журналисту Дмитрию Гордону. Об этом сообщает ВВС.

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что использовать интервью подозреваемых и обвиняемых лиц в расследованиях - "достаточно распространенная мировая практика". Гиркин-Стрелков во время своего интервью поведал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.

"Такие интервью ценны дополнительным фактажом, деталями. Например, так называемая "прокурор" Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине... Я не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права - военных преступлений и преступлений против человечности", - заявил Мамедов.

Заместитель генпрокурора добавил, что особую ценность для следствия имеет информация относительно поставок оружия незаконным вооруженным формированиям из Российской Федерации.

В пресс-службе СБУ "Интерфаксу" сообщили, что "изучат ситуацию вокруг интервью с Гиркиным".

В интервью Гордону Игорь Стрелков признался в том, что лично приказ расстрелять украинских активистов Юрия Дяковского и Юрия Поправку, тела которых нашли в 2014 году со следами пыток. Кроме того, он рассказал о своей роли в аннексии Крыма.

Напомним, что Игорь Гиркин "Стрелков" - один из самых известных участников военного конфликта на востоке Украины. Полковник ФСБ в отставке, в 2014 году он занимал должность "министра обороны" так называемой "Донецкой народной республики". Именно он первым сообщил, что боевики сбили самолет, который оказался пассажирским Boeing 777, выполнявшим рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда в небе над Донбассом погибли 298 человек. Стрелков является одним из четырех обвиняемых по этому делу.