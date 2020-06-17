Фракция пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" начала сбор подписей в Верховной Раде за отставку правительства и не будет поддерживать новую программу деятельности Кабинета министров. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Он отметил, что "Европейской солидарности" не нравится правительство Дениса Шмыгаля, поскольку "за более 100 дней его работы у нас возникла экономическая катастрофа, и только через 100 дней он нам дает программу, которую можно читать. У нас карантин, экономическое падение, а правительство ничего не делает", - заявил Гончаренко.

Кроме того, по словам нардепа, при Шмыгале процветает коррупция в госпредприятиях. В качестве примера он назвал КП "Киевтеплоэнерго".

По словам Гончаренко, члены фракции 100% не станут голосовать за программу Дениса Шмыгаля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Шмыгаль назвал условие своей отставки.