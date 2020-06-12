Приятно, конечно, что в украинском правительстве - сплошные "космонавты", включая и премьера: дают оптимистические прогнозы, обещая и 500 тыс. новых рабочих мест, и возобновление бурного экономического роста уже в конце нынешнего года - следующем году.

Вот только непонятно, на чем этот оптимизм и эти оптимистические прогнозы основываются. Премьер Д. Шмыгаль не может не знать, что между экономическим ростом и динамикой капитальных инвестиций существует связь, причем достаточно существенная. Ну и как в Украине обстоят дела с капитальными инвестициями?

За I квартал 2020 года в целом объем капитальных инвестиций упал на 35,5% и составил 76,9 млрд грн. Из отраслей экономики самый сильный спад - в сфере искусства, спорта, развлечения и отдыха (-79,1%), авиации (-77,3%), организации питания (-74,2%), научных достижений и разработок (-73,2%), лесного хозяйства (-72%).

В этом же I квартале индекс капитальных инвестиций в строительство уменьшился на 14%.

Так на чем же основывается оптимизм правительства и премьера? Да ни на чем. Это просто повод поговорить о своей якобы эффективной работе, любой ценой удержаться при власти и отсрочить собственную отставку.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"