Провал в восстановлении экономики должен повлечь незамедлительную отставку Кабмина - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
Приятно, конечно, что в украинском правительстве - сплошные "космонавты", включая и премьера: дают оптимистические прогнозы, обещая и 500 тыс. новых рабочих мест, и возобновление бурного экономического роста уже в конце нынешнего года - следующем году.
Вот только непонятно, на чем этот оптимизм и эти оптимистические прогнозы основываются. Премьер Д. Шмыгаль не может не знать, что между экономическим ростом и динамикой капитальных инвестиций существует связь, причем достаточно существенная. Ну и как в Украине обстоят дела с капитальными инвестициями?
За I квартал 2020 года в целом объем капитальных инвестиций упал на 35,5% и составил 76,9 млрд грн. Из отраслей экономики самый сильный спад - в сфере искусства, спорта, развлечения и отдыха (-79,1%), авиации (-77,3%), организации питания (-74,2%), научных достижений и разработок (-73,2%), лесного хозяйства (-72%).
В этом же I квартале индекс капитальных инвестиций в строительство уменьшился на 14%.
Так на чем же основывается оптимизм правительства и премьера? Да ни на чем. Это просто повод поговорить о своей якобы эффективной работе, любой ценой удержаться при власти и отсрочить собственную отставку.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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