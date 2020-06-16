Арешт, або воля за 10 мільйонів гривень застави, - саме про такий запобіжний захід Петрові Порошенку клопотатиме Офіс Генерального прокурора. Про це заявив адвокат п'ятого президента України Ілля Новіков.

Йдеться про справу щодо призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Судове засідання має відбутися 18 червня (у четвер), у Печерському райсуді столиці.

І сьогодні помер батько Петра Порошенка - Герой України Олексій Порошенко. Він був успішним бізнесменом, у 2012 році його включили до першої десятки провідних аграріїв України. А звання Героя отримав за внесок у розвиток сільського господарства та впровадження нових технологій. Нещодавно Олексію Порошенку виповнилося 84 роки.