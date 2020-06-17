Китай скасовує міжнародні авіарейси через нову хвилю коронавірусу [ Редактировать ]
Польща не відкрила небо для літаків з-за меж ЄС - через це скасували, зокрема, низку рейсів з Києва. Заборона діє до 30 червня.
Авіасполучення закрив і Пекін - так у столиці Піднебесної намагаються зупинити поширення коронавірусу. Там напередодні зафіксовано новий спалах. Інфекція поширилася з міського продовольчого ринку.
Також карантинні заходи посилює Туреччина. Країна повертається до маскового режиму через значне зростання захворюваності у північних провінціях - його зафіксували після послаблення обмежень.
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