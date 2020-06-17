Выплата пенсий: украинцев предупредили о грядущих проблемах [ Редактировать ]
В среду, 17 июня, на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что без введения накопительной пенсионной системы через 10-15 лет в Украине возникнут проблемы с выплатами.
Через 10-15 лет будут сложности с пенсионными выплатами. Приоритет - накопительные пенсии. Планируется вводить 2 и 3 уровня пенсионной реформы.
Премьер отметил, что будет пересматриваться уровень минимальной зарплаты и потребительская корзина.
Сейчас по данным Минсоцполитики размер средней пенсии составляет 3400 гривен.
В мае выплаты для 8,4 млн пенсионеров были проиндексированы на 11%, средний размер повышения составил 260 грн.
А с 1 апреля 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячное повышение к пенсии в среднем размере 500 гривен.
Кроме того, 10,6 млн пенсионеров и получателей социальной помощи, размер пенсий и выплат которых не превышал 5 тысяч, получили одноразовую денежную помощь в размере 1000 грн.
Ранее сообщалось, что пенсии в Украине начнут начислять автоматически, а пенсионерам и детям повысили соцвыплаты.
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