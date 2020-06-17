Кабмін продовжив карантин до кінця липня [ Редактировать ]
Через зростання кількості інфікованих уряд продовжив адаптивний карантин до 31 липня. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.
Це означає, до кінця липня у транспорті, крамницях і громадських закладах обов'язково носити маски. А в деяких регіонах, де епідемія ширитиметься надто швидко - карантин можуть взагалі посилити, наприклад, зупинити роботу громадського транспорту, скасувати масові заходи або закрити ресторани, готелі та спортзали.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Ми розуміємо що люди втомились від карантину в будь-якій форму, проте наразі немає більш ефективного способу протистояти цій хворобі, поширенню цього вірусу. Масочний режим, дезінфекція, соціальна дистанція - це ті заходи і заходи які допоможуть вам і вашим близьким всім нам вберегтися від цієї хвороби хоча би до того часу поки не будуть винайдені ефективні ліки і ефективні протоколи лікування.
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