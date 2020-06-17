Через зростання кількості інфікованих уряд продовжив адаптивний карантин до 31 липня. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Це означає, до кінця липня у транспорті, крамницях і громадських закладах обов'язково носити маски. А в деяких регіонах, де епідемія ширитиметься надто швидко - карантин можуть взагалі посилити, наприклад, зупинити роботу громадського транспорту, скасувати масові заходи або закрити ресторани, готелі та спортзали.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: