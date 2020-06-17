Продається все! У Верховній Раді вирішили не забороняти приватизацію "Нафтогазу", "Енергоатому" та ще понад сотні державних компаній.

На порядку денному було відразу два законопроєкти зі списками заборонених до продажу установ, утім, депутати не змогли зібрати 226 необхідних голосів. Та й не хотіли. Бо ж перед голосуванням домовились обидва проєкти провалити. Адже фракції хочуть, щоб перелік заборон був чи не удвічі більшим.

Соломія Бобровська, народний депутат, "Голос":

Фракція "Голос" виступає категорично на повернення цих законопроектів на доопрацювання, чому - тому що ми не побачили в цьому переліку двох важливих проектів - Каховський магістральний канал і Північно-Кримський канал.

Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу":