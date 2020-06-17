Дешевий, доступний і єдиний засіб - у боротьбі з коронавірусом. Британські науковці довели ефективність дексаметазону. Поки що це перші ліки, які на третину знизили ризик смертності. Що це за препарат і чому не слід бігти за ним до аптеки - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Головним борцем з коронавірусом виявився дешевий та доволі поширений препарат - дексаметазон. Його десятиліттями застосовують у разі запальних процесів. Зокрема, при алергії, астмі, менінгіті.

Пітер Горбі, професор з нових інфекційних хвороб Оксфордського університету:

Цей стероїдний препарат використовують уже 60 років. Він засвідчив свою дієвість, і це важливо, адже його можна знайти чи не в кожній лікарняній аптеці по всьому світу. Він доступний та ще й коштує копійки.

Головна заслуга дексаметазону в лікуванні COVID-19 - у його імуносупресивній дії. Цей препарат допомагає мінімізувати втрати для організму, коли імунітет стає гіперактивним. Загалом лікування дексаметазоном знижує смертність на третину. Щоправда, це стосується лише найтяжчих випадків. Коли пацієнти вже під'єднані до апарату вентиляції легень.

Патрік Волланс, головний науковий радник уряду Великої Британії:

Найважливіше - що це перший препарат, який знизив смертність від коронавірусу. І це тільки початок. Є надія, що ми знайдемо й інші ефективні ліки, які й надалі збільшуватимуть шанси на одужання до понад тридцяти п'яти відсотків.

Науковці Оксфордського університету вже місяцями вивчають дію різних препаратів у лікуванні коронавірусу. Приміром, від застосування гідроксихлорохіну довелося відмовитися, він навпаки збільшував ризик смертності. Інший препарат - ремдезивір - виявився ефективним, бо на кілька днів пришвидшує одужання. Але дексаметазон став першим, який істотно збільшує шанси вижити.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Цей препарат вже доступний в усіх лікарнях країни. І ми зробили все можливе, щоб забезпечити достатньо запасів у разі другої хвилі. Звісно, ці ліки значно знизили ризик смерті від COVID-19, але він досі лишається високим. Тож ми подвоїмо зусилля у наших дослідженнях.

У ВООЗ результати дослідження британців назвали науковим проривом. Науковці підрахували: якби дексаметазон призначали від початку пандемії, лише в Британії змогли б врятувати близько п'яти тисяч життів. Але відразу бігти за цими ліками до аптеки - не потрібно. Адже за легкого перебігу хвороби препарат недієвий.