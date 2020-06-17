В среду, 17 июня, Верховная Рада списала долги старого энергорынка. Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2386. За проект проголосовали 243 депутата.

В пояснительной записке указано, что кредиторская задолженность "Энергорынка" по состоянию на 31 августа 2019 года составляла 28,1 млрд грн, предприятию в свою очередь должны 30,9 млрд грн.

Закон предусматривает докапитализацию госкомпаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" в счет погашения задолженности перед ними государственного предприятия "Энергорынок". Именно оно выкупало всю электроэнергию в стране при предыдущей модели рынка.

Долг "Энергорынка", согласно документу, погасят за счет эмиссии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и списания долгов, в том числе перед госкомпанией "Укрэнерго".

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