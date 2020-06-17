Приватизація, кадри та гучні справи: про що говорили депутати Верховної Ради [ Редактировать ]
Гучні справи, кадровий законопроєкт і приватизація. У Верховній Раді сьогодні взялися за питання, щодо яких уже давно точаться суперечки.
А ще депутати вже зараз почали ламати списи довкола програми дій уряду, яку його очільник має презентувати лише завтра. І навіть збирали підписи за відставку прем'єр-міністра. Усі подробиці знає Катерина Лисенко.
День народження Катерини Гандзюк. Сьогодні вбиту активістку згадують у Верховній Раді і хвилиною мовчання, і звітом.
Ігор Василів, народний депутат, "Слуга народу":
Розслідування у кримінальному провадженні від 12 липня 2019 року після певних успіхів фактично зупинилося. Підозрюваного Мангера не відсторонено було від посади, обраний запобіжний захід - заставу - на той час було не змінено, це створювало ризики використанням Мангером своєї посади у власних інтересах та вчинення перешкод у судовому розгляді.
До справ ТСК, яка першочергово мала займатися нападом на Гандзюк, додали інші розслідування, зокрема щодо Стерненка. І саме через це - опозиція звіту не підтримала.
Микола Скорик народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Ми вважали, що робота цієї комісії допоможе правоохоронним органам виявити замовників вбивства Катерини Гандзюк, натомість ми бачимо риторику, що ця комісія сконцентрувалася на такій постаті, як пан Стерненко, я вважаю, що це абсолютно різні цілі, тому що Катерину Гандзюк вбили, а пан Стерненко - є підстави думати, що він підозрюється у вбивстві.
Але більшість документ таки схвалила. А отже - правоохоронні органи мають у законні терміни розслідувати всі справи.
Далі депутати взялися за рутинну роботу. На порядку денному - кілька законопроєктів. Зокрема, кадровий.
Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":
Створення кандидатського резерву з числа кандидатів на посаду державної служби, які взяли участь у конкурсі, набрали найбільшу кількість балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів, але не визначені переможцями.
Далі приватизація. Питання - болюче. Ще попередній уряд Гочарука вніс перелік об'єктів, які не можна віддавати у приватні руки. Аби подати новий список Шмигаля, попередній - треба відхилити.
Соломія Бобровська, народний депутат, "Голос":
Фракція "Голос" виступає категорично на повернення цих законопроектів на доопрацювання, чому - тому що ми не побачили в цьому переліку двох важливих проектів - Каховський магістральний канал і Північно-Кримський канал.
Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу":
Єдина мета того, що ми зараз розглядаємо - ці два законопроекти - це відхилити їх і розблокувати для уряду можливість внести законопроект щодо нового переліку.
Але тепер до Дениса Шмигаля в нардепів низка вимог. Зокрема, щоб усі комітети могли долучитися до переліку "священих" об'єктів, які не можна пустити з молотка.
Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":
Сьогодні не зрозуміло - 124 об'єкти міноборони, ГТС - взагалі треба прибрати руки, це наша енергетична незалежність, нам треба принести цей перелік, нам потрібно принести цей перелік, порадитись, і далі приймати, які об'єкти малої приватизації можливо приватизувати. А стратегічні об'єкти потрібно залишити в державі. Ми рік вже б'ємось за те, щоб ВР затвердила цей перелік.
І про приватизацію, і про економіку в уряду нардепи питатимуть завтра, коли кабмін вдруге презентуватиме програму дій. І якщо більшість уже лояльніша до прем'єра, то опозиція - ще більш категорична.
Віталій Безгін, народний депутат, "Слуга народу":
Уряд зроби якісну роботу над помилками, по нашому комітету враховано 90% зауважень.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Ми вважаємо, що з цього уряду толку не буде, тому що будь-яка яскрава презентація, яка може з'явитись в залі, вона буде пуста, тому що конкретні дії уряду, коли лікарям не виплачують зарплати, а в той же час виплачують зовнішні заборгованості без проведення переговорів про реструктуризацію - це якраз тупіковий шлях, і ми вимагаємо відставки уряду, а не прийняття якихось чергових програм.
Нова програма дій уряду значно більша за попередню, кажуть нардепи. Та конкретики там і досі немає. А тим часом під постановою щодо звільнення прем'єра підписалися майже 100 нардепів.
по теме
Верховна Рада не заборонятиме приватизацію "Нафтогазу"
У Верховній Раді вирішили не забороняти приватизацію "Нафтогазу", "Енергоатому" та ще понад сотні державних компаній
Турборежим повертається: на погоджувальній раді погодили план роботи
Законопроект про референдум та чергова спроба розглянути програму дій уряду. Парламент повертається до турборежиму. До кінця сесії - три тижні, тож плани у депутатів наполеонівські
Верховна Рада розглядатиме закон про всеукраїнський референдум
Узятися за його розгляд депутати планують у четвер. За документом, щоб ініціювати референдум, потрібно буде зібрати не менше ніж три мільйони підписів
Володимир Зеленський подав на розгляд депутатів законопроєкт про референдум
Вирішувати важливі для країни питання на загальному голосуванні - це було однією із передвиборчих обіцянок ще Зеленського-кандидата
Доповідь Авакова та критика Кабміну: подробиці засідання Верховної Ради
Під Верховною Радою сьогодні було гаряче! Там навіть перевернули поліцейську машину - нехай і стару, і в рамках протестного перфомансу. Кілька сотень протестувальників вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова