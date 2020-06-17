Гучні справи, кадровий законопроєкт і приватизація. У Верховній Раді сьогодні взялися за питання, щодо яких уже давно точаться суперечки.

А ще депутати вже зараз почали ламати списи довкола програми дій уряду, яку його очільник має презентувати лише завтра. І навіть збирали підписи за відставку прем'єр-міністра. Усі подробиці знає Катерина Лисенко.

День народження Катерини Гандзюк. Сьогодні вбиту активістку згадують у Верховній Раді і хвилиною мовчання, і звітом.

Ігор Василів, народний депутат, "Слуга народу":

Розслідування у кримінальному провадженні від 12 липня 2019 року після певних успіхів фактично зупинилося. Підозрюваного Мангера не відсторонено було від посади, обраний запобіжний захід - заставу - на той час було не змінено, це створювало ризики використанням Мангером своєї посади у власних інтересах та вчинення перешкод у судовому розгляді.

До справ ТСК, яка першочергово мала займатися нападом на Гандзюк, додали інші розслідування, зокрема щодо Стерненка. І саме через це - опозиція звіту не підтримала.

Микола Скорик народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Ми вважали, що робота цієї комісії допоможе правоохоронним органам виявити замовників вбивства Катерини Гандзюк, натомість ми бачимо риторику, що ця комісія сконцентрувалася на такій постаті, як пан Стерненко, я вважаю, що це абсолютно різні цілі, тому що Катерину Гандзюк вбили, а пан Стерненко - є підстави думати, що він підозрюється у вбивстві.

Але більшість документ таки схвалила. А отже - правоохоронні органи мають у законні терміни розслідувати всі справи.

Далі депутати взялися за рутинну роботу. На порядку денному - кілька законопроєктів. Зокрема, кадровий.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Створення кандидатського резерву з числа кандидатів на посаду державної служби, які взяли участь у конкурсі, набрали найбільшу кількість балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів, але не визначені переможцями.

Далі приватизація. Питання - болюче. Ще попередній уряд Гочарука вніс перелік об'єктів, які не можна віддавати у приватні руки. Аби подати новий список Шмигаля, попередній - треба відхилити.

Соломія Бобровська, народний депутат, "Голос":

Фракція "Голос" виступає категорично на повернення цих законопроектів на доопрацювання, чому - тому що ми не побачили в цьому переліку двох важливих проектів - Каховський магістральний канал і Північно-Кримський канал.

Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу":

Єдина мета того, що ми зараз розглядаємо - ці два законопроекти - це відхилити їх і розблокувати для уряду можливість внести законопроект щодо нового переліку.

Але тепер до Дениса Шмигаля в нардепів низка вимог. Зокрема, щоб усі комітети могли долучитися до переліку "священих" об'єктів, які не можна пустити з молотка.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Сьогодні не зрозуміло - 124 об'єкти міноборони, ГТС - взагалі треба прибрати руки, це наша енергетична незалежність, нам треба принести цей перелік, нам потрібно принести цей перелік, порадитись, і далі приймати, які об'єкти малої приватизації можливо приватизувати. А стратегічні об'єкти потрібно залишити в державі. Ми рік вже б'ємось за те, щоб ВР затвердила цей перелік.

І про приватизацію, і про економіку в уряду нардепи питатимуть завтра, коли кабмін вдруге презентуватиме програму дій. І якщо більшість уже лояльніша до прем'єра, то опозиція - ще більш категорична.

Віталій Безгін, народний депутат, "Слуга народу":

Уряд зроби якісну роботу над помилками, по нашому комітету враховано 90% зауважень.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми вважаємо, що з цього уряду толку не буде, тому що будь-яка яскрава презентація, яка може з'явитись в залі, вона буде пуста, тому що конкретні дії уряду, коли лікарям не виплачують зарплати, а в той же час виплачують зовнішні заборгованості без проведення переговорів про реструктуризацію - це якраз тупіковий шлях, і ми вимагаємо відставки уряду, а не прийняття якихось чергових програм.

Нова програма дій уряду значно більша за попередню, кажуть нардепи. Та конкретики там і досі немає. А тим часом під постановою щодо звільнення прем'єра підписалися майже 100 нардепів.