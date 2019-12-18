Чем опасны беспроводные наушники [ Редактировать ]
Популярность беспроводных модных наушников продолжает расти. Однако, так ли они безопасны, как о них говорят? Психологи отмечают, что регулярное использование такой техники может быть для нашего здоровья.
После выхода первой беспроводной гарнитуры увеличилось количество людей с нарушением психологического здоровья. Именно поэтому было решено провести исследование. Удалось доказать взаимосвязь между нарушением работы ЦНР и использованием беспроводной гарнитуры.
Психолог призывает отказаться от беспроводных наушников. Главная причина влияния на нервную систему и мозг - давление внутри ушной раковины. Современные наушники обладают функцией умного шумоподавления. Это и способствует созданию вакуума. Когда начинает исходить звук, то волны, а значит и давление усиливается.
Еще одной проблемой является длительный контакт устройства с телом. Так или иначе, гарнитура оснащена батареей, которая выделят незначительное количество радиации. Этот показатель не опасен только если контакт с телом не длится дольше 10 минут. А преимущество беспроводных наушников в том, что их можно не вынимать из ушей, а значит и весь день подвергать себя облучению.
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