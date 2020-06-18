В Украине могут ввести жесткий карантин [ Редактировать ]
В Минздраве рассматривают множество различных сценариев реагирования на эпидемию коронавирусной инфекции на территории Украины. В случае реализации наиболее негативного сценария, уже с понедельника, 22 июня, в регионах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией возможно введение жесткого карантина.
Об этом в ходе своего брифинга заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, министерство здравоохранения руководствуется графиком, данные которого демонстрируют динамику распространения COVID-19 по стране. Исходя из этих показателей будут рассматриваться сценарии реализации мероприятий по адаптивному карантину.
"Этот график показывает, что в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста может это показать", - утверждает Ляшко.
Главный санврач конкретно не назвал регионы, в которых могут ввести дополнительные карантинные меры, однако руководствуясь статистикой Минздрава от 18 июня по заболеванию COVID-19 можно сделать вывод, что усиление противоэпидемиологических мер в первую очередь может произойти в регионах-лидерах по распространению китайской коронавирусной инфекции.
В каких регионах наиболее высокая вероятность введения жесткого карантина:
- Черновицкая область
- Киев
- Киевская область
- Львовская область
- Ровенская область
Ранее мы писали, что в Украине четвертый день подряд фиксируют рост числа зараженных коронавирусом.
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