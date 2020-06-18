Mars и PepsiCo изгоняют "Дядюшку Бэна" и "Тетю Джемайму" [ Редактировать ]
Корпорация Mars изменит логотип бренда Uncle Benʼs (кетчуп и рис), где изображен афроамериканец (дядя Бен), сообщает Reuters.
"Как глобальный бренд, мы обязаны занять такую позицию, которая поможет положить конец расовым предрассудкам и несправедливости", - говорится в заявлении компании.
Mars уточнил, что пока не знает, каким будет новый логотип Uncle Benʼs и когда он будет готов.
Заявление Mars последовало за решением PepsiCo изменить логотип бренда Aunt Jemima (смесь для выпекания блинов и сиропы), на котором изображена афроамериканка "тетя Джемайма".
В компании признали, что логотип основан на расистском стереотипе "чернокожая прислуга в доме белых хозяев". Маркетологи уже приступили к разработке нового логотипа без изображения тети Джемаймы.
Продовольственные гиганты приняли решение избавиться от изображения чернокожих американцев после массовых беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Напомним, он умер в больнице после того, как его грубо скрутили полицейские в Миннеаполисе.
Ранее сообщалось, что из-за протестов афроамериканцев президент США Дональд Трамп издал указ о реформе полиции.
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