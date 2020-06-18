Ирландия, Индия, Норвегия и Мексика станут новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы. Индия получила 184 голоса, Мексика - 187, Норвегия - 130, Ирландия - 128. Об этом сообщается на сайте ООН.

Членами ООН могут быть международно признанные государства - субъекты международного права. Помимо статуса члена, существует статус наблюдателя ООН, который может предшествовать вступлению в число полноправных членов. Статус наблюдателя присваивается путем голосования в Генеральной ассамблее, решение принимается простым большинством.

В 1945 году в ООН был 51 член, в 1965 году - 117, а число непостоянных членов Совбеза выросло с 6 до 10. В настоящее время ООН насчитывает 193 члена.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН впервые в истории меняет формат заседаний.