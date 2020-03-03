Украина созывает Совбез ООН [ Редактировать ]
В пятницу, 6 марта, по инициативе украинской делегаци в ООН состоится заседание Совета Безопасности о нарушениях прав человека в Крыма. Об этом сообщает представитель Украины при ООН Олега Николенко.
"В пятницу состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арри по ситуации в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь. Инициаторами выступили Украины и страны-партнеры - Эстония, США, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия", - отметил дипломат.
Обсуждение начнутся в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).
Ожидается, что участники заседания с украинской стороны обнародуют факты нарушений прав человека на полуострове, ознакомят членов Совбеза с мерами, которые принимает руководство Украины для защиты населения на оккупированных территориях, а также с усилиями, направленными на деоккупации Крыму.
Планируется, что украинскую сторону будут представлять, в частности, постоянный представитель президента Украины в Крыму, руководство Меджлиса крымскотатарского народа и представители украинских неправительственных организаций.
Как известно, в заседании Совбеза ООН по формуле Арри участвуют в том числе представители государственного и негосударственного секторов стран, которые не входят в состав Совбеза.
Ранее мы писали о том, что Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США.
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