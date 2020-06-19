В Киеве прощаются с отцом Порошенко [ Редактировать ]
Панихида по Алексею Порошенко Страна.ua
В пятницу, 19 июня, в Киеве, в Свято-Михайловском монастыре, началась панихида по покойному Алексею Порошенко. Об этом сообщает Страна.ua.
На территорию монастыря вход свободный. На панихиду приехали Артур Герасимов, София Федына, Николай Княжицкий, Яна Зинкевич, Степан Кубив, Андрей Парубий, Владимир Вятрович.
Прибыла вся фракция "Европеской солидарности".
Видео с места событий смотрите по ссылке.
Напомним, на момент смерти Алексею было 84 года.
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