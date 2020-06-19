Зеленский сменил руководство Госуправления делами [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Борзова с должности руководителя Государственного управления делами (ГУД). Временно исполнять обязанности главы ГУД будет Игорь Лысый.
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Игорь Лысый до этого занимал должность заместителя руководителя ГУД.
Ранее он также работал директором завода продтоваров в Каменце-Подольском, первым заммэра Каменец-Подольского, главой правления Крымской фруктовой компании.
Кроме того, в 2014 Лысого назначили генеральным директором ГП "Международный детский центр Артек".
Ранее сообщалось, что президент назначил главу Киевской ОГА.
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