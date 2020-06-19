Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Борзова с должности руководителя Государственного управления делами (ГУД). Временно исполнять обязанности главы ГУД будет Игорь Лысый.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

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Игорь Лысый до этого занимал должность заместителя руководителя ГУД.

Ранее он также работал директором завода продтоваров в Каменце-Подольском, первым заммэра Каменец-Подольского, главой правления Крымской фруктовой компании.

Кроме того, в 2014 Лысого назначили генеральным директором ГП "Международный детский центр Артек".

Ранее сообщалось, что президент назначил главу Киевской ОГА.

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