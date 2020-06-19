Програма дій уряду не захищає права українців:"Опозиційна платформа - За життя" вимагає відставки Кабміну - Юрій Бойко

Верховна Рада сьогодні вирішила полегшити наслідки коронавірусної кризи - які саме рішення ухвалили і про що сперечалися?