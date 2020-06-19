"Голос" потерял Вакарчука [ Редактировать ]
Народный депутат Святослав Вакарчук вышел из парламентской фракции "Голос". Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Вакарчук на своей страничке в соцсети Facebook объяснил причины выхода из фракции.
"Единственный выбор, который Верховная Рада мне оставила по закону - это сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, что автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - написал он.
Депутат также добавил, что вместо него в парламент зайдет следующий по списку кандидат - Алина Свидерская.
Стоит отметить, что при этом Вакарчук остается членом партии "Голос".
Напомним, 11 июня лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук объявил об уходе из Верховной Рады. Однако Верховная Рада отказалась прекратить полномочия депутата. На заседании Рады 18 июня прекращение полномочий Вакарчука поддержали лишь 175 парламентариев.
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