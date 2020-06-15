Зеленский уволил двух послов [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Нагорного с должности посла в Ливии и Тунисе, а также Владимира Пахиля - с должности посла в Индонезии. Также Зеленский назначил посла в Таджикистане Василия Серватюка по совместительству послом в Афганистане.
Об этом говорится в указах на сайте Офиса президента.
Соответствующие указы №223/2020, №224/2020, №225/2020 были опубликованы 15 июня.
Отметим, Владимир Пахиль занимал должность посла Украины в Индонезии и был представителем при АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) с 2012 года.
Николай Нагорный занимал пост посла Ливии с 2010 года. В 2013 году он был назначен также послом Республики Чад, а в 2015 году стал послом в Тунисе, куда в связи с войной было переведено посольство в Ливии.
Относительно Василия Сервастюка, то он был назначен послом в Таджикистане в мае 2019 года.
Ранее Зеленский почтил память погибших над Луганском воинов.
по теме
Зеленский назвал условия отставки Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Зеленский хочет легализовать частные армии
Владимир Зеленский выступает за подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине
Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны
В состав совета вошли представители общественных организаций ветеранов и участников боевых действий
У Зеленского анонсировали принятие стратегии деокупации Крыма
Уже в этом году Украина планирует утвердить стратегию деоккупацию Крыма
Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ