Пандемия коронавируса, безусловно, очень повлияла на все сферы нашей жизни. Не исключение и учебный процесс, который в этом году принес школьникам и их родителям много неожиданностей.

И пока все выпускники переживают о том, состоится ли ВНО-2020 или нет, Podrobnosti.ua решили выяснить, начнут ли школьники учебу 1 сентября.

В программе Кабинета министров есть пункты об организации дистанционного обучения 2020-2021 учебного года в условиях эпидемии коронавируса и проведения ВНО онлайн.

Так, вполне вероятно, что в условиях пандемии с 1 сентября школьники начнут обучение дистанционно. Дети будут учиться с учетом индивидуального подхода. На период карантина детям придется осваивать школьную программу самостоятельно.

"Я думаю, что технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше и мы перейдем к другому формату обучения. То есть, будут сочетаться и классно-урочная система и технологии смешанного обучения. С сентября-месяца, я думаю, что они будут лучше использоваться в наших школах", - сказала и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Она также отметила, что до конца июня в учреждения общего и среднего образования будут направлены рекомендации для того, чтобы учителя с школы могли планировать структуру следующего учебного года.

Главной особенностью будет корректирующее обучения, которое базируется на индивидуальном подходе к каждому ученику, зависимо от того, кто из них насколько хорошо освоил материал.

Таким образом, независимо от того закончится эпидемия коронавируса или нет, дистанционное обучение уверенно входит в школьный учебный процесс.