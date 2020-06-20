Американский производитель мороженого Dreyerʼs ("дочка" Nestle) откажется от фирменного названия Eskimo Pie как от оскорбительного для эскимосов. Об этом сообщает Reuters.

"Мы привержены идее стать частью решения вопроса расового равенства и признаем, что это уничижительный термин", - заявила руководитель отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес.

Также компания поменяет визуальную составляющую бренда. Сейчас на логотипе мороженого изображен мальчик в меховой куртке - традиционной одежде эскимосов. Эскимо придумали Кристиан Нельсон и шоколатье Рассел Стовер в 1920 году, его запатентовали в 1922 году.

Эскимосы - группа коренных народов Гренландии, Аляски, восточных районов Чукотки и канадской провинции Нунавут.

Компания Dreyerʼs объявила о своем решении после того, как от "расистских" логотипов и брендов отказались корпорации PepsiCo и Mars. Продовольственные гиганты решили избавиться от расистских брендов и логотипов после массовых беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Напомним, он умер в больнице после того, как его грубо скрутили полицейские в Миннеаполисе.

Ранее сообщалось, что Mars и PepsiCo из-за обвинений в расизме изгоняют "Дядюшку Бэна" и "Тетю Джемайму".