У Запоріжжі військові музикою привітали лікарів із Днем медика [ Редактировать ]
Текілою та Чивавою. Запорізькі військові привітали медиків із професійним святом - музичними композиціями. Все чули та бачили на власні очі наші кореспонденти.
Щойно почувши звуки музичних інструментів під вікнами, лікарі санітарно-медичної частини МВС виходять на подвір'я.
Тамара Негуляєва, медична сестра:
Ну мы не ожидали, кино нам еще показывают.
Поки люди в білих халатах збираються до купи, слово беруть люди в камуфляжі.
Як кажуть, з музикою легше жить та працювати. Дякуєм вам щиро. Хочу зняти перед вами головний убор.
Пританцьовуючи, першими медиків вітає зведений духовий оркестр нацгвардійців.
Кілька музичних попурі і - лікарі вже готові стати до танцю. Та, жартують, в робочий час - не можна.
Після духового оркестру, на імпровізовану сцену просто неба, виходить рок-гурт. Глядачі, яким не вистачило місця в партері, облаштовуються - на балконах лікарні. Тут і видно, і чути добре.
Військові музиканти кажуть, слова цієї пісні-подяки, написали самі.
Валентин Тюх, військовослужбовець, учасник музичного гурту "3029":
На відсутності так сказати адекватних пісень про медиків на українській мові, ми вирішили зробити власну… тому це кавер. Але з дуже великим авторським вкладом.
Ось таким, живим концертом, запорізькі військові привітали медиків зі святом та віддячили за їхню роботу. Особливо - на передовій.
Валентин Тюх, військовослужбовець, учасник музичного гурту "3029":
Вони допомагають. Підтримують бойовий дух. Того що солдат, який там, він завжди знає, що з ним все буде в порядку. Навіть якщо не дай бог щось з ним станеться. Його завжди врятують, завжди витягнуть з того світу.
Медики ж додають - вилікують військових не лише від поранень, а й захистять від пандемії.
Євгенія Безугла, заступник начальника санітарно-медичної частини МВС України в Запорізькій області:
Я надеюсь, что они не заболеют. Это ж защитники нашей родины. Они все здоровы. Но если случится что-то, я думаю, мы поправим.
Такі музичні привітання медиків від Нацгвардії відбудуться майже в усіх регіонах країни. І обіцяють стати - традиційними.
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