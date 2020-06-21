Поки люди в білих халатах збираються до купи, слово беруть люди в камуфляжі

Текілою та Чивавою. Запорізькі військові привітали медиків із професійним святом - музичними композиціями. Все чули та бачили на власні очі наші кореспонденти.

Щойно почувши звуки музичних інструментів під вікнами, лікарі санітарно-медичної частини МВС виходять на подвір'я.

Тамара Негуляєва, медична сестра:

Ну мы не ожидали, кино нам еще показывают.

Поки люди в білих халатах збираються до купи, слово беруть люди в камуфляжі.

Як кажуть, з музикою легше жить та працювати. Дякуєм вам щиро. Хочу зняти перед вами головний убор.

Пританцьовуючи, першими медиків вітає зведений духовий оркестр нацгвардійців.

Кілька музичних попурі і - лікарі вже готові стати до танцю. Та, жартують, в робочий час - не можна.

Після духового оркестру, на імпровізовану сцену просто неба, виходить рок-гурт. Глядачі, яким не вистачило місця в партері, облаштовуються - на балконах лікарні. Тут і видно, і чути добре.

Військові музиканти кажуть, слова цієї пісні-подяки, написали самі.

Валентин Тюх, військовослужбовець, учасник музичного гурту "3029":

На відсутності так сказати адекватних пісень про медиків на українській мові, ми вирішили зробити власну… тому це кавер. Але з дуже великим авторським вкладом.

Ось таким, живим концертом, запорізькі військові привітали медиків зі святом та віддячили за їхню роботу. Особливо - на передовій.

Валентин Тюх, військовослужбовець, учасник музичного гурту "3029":

Вони допомагають. Підтримують бойовий дух. Того що солдат, який там, він завжди знає, що з ним все буде в порядку. Навіть якщо не дай бог щось з ним станеться. Його завжди врятують, завжди витягнуть з того світу.

Медики ж додають - вилікують військових не лише від поранень, а й захистять від пандемії.

Євгенія Безугла, заступник начальника санітарно-медичної частини МВС України в Запорізькій області:

Я надеюсь, что они не заболеют. Это ж защитники нашей родины. Они все здоровы. Но если случится что-то, я думаю, мы поправим.

Такі музичні привітання медиків від Нацгвардії відбудуться майже в усіх регіонах країни. І обіцяють стати - традиційними.