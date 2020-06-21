Надзвичайна подія у столиці. Попередньо, через витік газу стався вибух у житловому будинку. Обвалились чотири поверхи. Рятувальники поки що підтверджують смерть однієї людини, хоча у столичній мерії кажуть про двох загиблих.

На місці трагедії побувала моя колега Ксенія Барвіненко. Від неї дізнаємось всі деталі.

Це перші кадри після вибуху в будинку на Позняках. Усе затягнуто димом, лише чутно крики людей. Від квартир на чотирьох поверхах залишились лише бетонні конструкції перекриття.

Ольга, очевидиця:

Заложило буквально уши, настолько взрыв сильный был, мы выскочили на балкон и из нашего балкона видно ту сторону этого дома и дым и с 7 этажа вылетели все окна, пустые разъемы были.

Вибух був такої сили, що рештки будинку відкинуло на десятки метрів,

За кілька хвилин після вибуду рятувальники почали евакуацію.

Всім покинути територію відійдіть від будинку за територію.

Олена, очевидиця:

Бежал мой сосед с пятого этажа вес окровавленный, вызвали помощь, каменюки начали на него валиться и потом мы спустились вниз, люди окровавленные начали спускаться, кричит одна девушка, что у меня там мама, брат помогите.

Рятувальники евакуювали 23 людей, трьох витягли із заблокованих квартир. Одна жінка загинула під завалами. Утім кількість жертв може збільшитись, рятувальники припускають що під обломками можуть бути ще люди.

Олександр Хорунжий, прессекретар ДСНС України:

Проходять обзвони щоб з'ясувати точну кількість людей, яка може знаходитись там, і ця інформація зараз проводиться, на місці працюють 6 психологів ДСНС, працює кінологічний розрахунок. Тобто собака проводить працює з рятувальниками, для того щоб знайти людей які там можуть знаходитись.

Олена:

У нас у всех сняли счетчики, у меня даже в квартире воняло газом. Я все время готовила и отлючала газ, и нам сказали, что в течение недели проверят счетчики и назад поставят. Я думаю, что это утечка газа.

Олена:

Я найти кота не могла, они открыли все двери на нашем этаже и кричали. Мы вас просим пять минут на сборы, двери были открыты. Я кота искала и найти не смогла, это настолько он испугался.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Ті, хто постраждав, будуть мати можливість тимчасового житла, житлом і харчуванням забезпечені.

Людей поселять в інтернаті Зарківське шосе 121. Зараз голова району забезпечить щоб всі тимчасово переїхали, ще одне можу сказати - зустрічався з мешканцями, щоб забрати особисті речі.