На Львівщині, Рівненщині та Закарпатті - коронавірус поширюється найшвидше. Про це повідомили у МОЗ. Загалом лабораторно підтвердили понад 36 тисяч випадків.

Досі хворіють на COVID-19 близько 20 тисяч, майже 16 з половиною тисяч пацієнтів одужали. Померли - 1002 людини. За минулу добу в Україні виявили 735 хворих.