У МОЗ назвали регіони-лідери коронавірусної епідемії [ Редактировать ]
На Львівщині, Рівненщині та Закарпатті - коронавірус поширюється найшвидше. Про це повідомили у МОЗ. Загалом лабораторно підтвердили понад 36 тисяч випадків.
Досі хворіють на COVID-19 близько 20 тисяч, майже 16 з половиною тисяч пацієнтів одужали. Померли - 1002 людини. За минулу добу в Україні виявили 735 хворих.
по теме
У Пекіні почали масові тестування на COVID-19
У Пекіні через підозру нового спалаху коронавірусу масово перевіряють людей у спеціальних пунктах просто неба. До таких дій влада Китаю вдалася після того, як випадок інфікування на COVID-19 виявили на одному зі столичних ринків. Відтоді захворювання зафіксували в понад двох сотень людей
Ляшко прокоментував ймовірність повернення до жорсткого карантину
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі передачі "Подробиці тижня" прокоментував можливість повернення до жорсткого карантину
США повернули собі "золото" у коронавірусному рейтингу
Сполучені Штати знову лідер за темпами поширення COVID та загальною кількістю хворих
В регіонах України введуть додаткові карантинні обмеження
За попередню добу 921 інфікований коронавірусом. Від ускладнень померли 19. Від початку епідемії в Україні вірус підхопили майже 35 тисяч людей. Із них близько половини - вилікувалися
Китай накриває другою хвилею епідемії: Пекін закрили на карантин
Знову Китай, знову продуктовий ринок. Цього разу в Пекіні. За останню добу - чотири десятки випадків зараження COVID-19