"Северный поток-2": Трамп сделал заявление [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия платит России миллиарды долларов за "новехонький газопровод". Трамп раскритиковал "Северный поток-2". Об этом сообщает DW.
Трамп заявил, что "мы должны защитить Германию от России".
Отметим, США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода из-за усиления зависимости Европы от поставок российского газа.
Работы по строительству "Северного потока - 2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.
Ранее мы писали, что в Германии раскритиковали новые санкции США против строительства "Северного потока-2".
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