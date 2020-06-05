В немецкой правительственной коалиции раскритиковали намерение Соединенных Штатов вести новые санкции против "Северного потока-2". Там заявили, что энергетическая политика решается в Берлине или Брюсселе, а не в Вашингтоне.

Об этом сообщает Handelsblatt.

По словам представителя Социал-демократической партии по экономической политике Бернда Вестфаля, Германия способна самостоятельно регулировать поставки природного газа.

"У нас есть суверенитет, чтобы самостоятельно регулировать наши поставки природного газа. Энергетическая политика решается в Берлине или Брюсселе, а не в Вашингтоне", - сказал Вестфаль.

Также он добавил, что в Соединенных Штатах сейчас достаточно своих внутриполитических задач.

"Не дело американских политиков вмешиваться в решение энергетической политики. Сейчас в США достаточно внутриполитических задач, которые срочно нуждаются в регулировании", - сообщил депутат.

Ранее мы писали, что Россия вскоре возобновит строительство "Северного потока-2".