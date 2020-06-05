"Северный поток-2": в Германии раскритиковали новые санкции США [ Редактировать ]
В немецкой правительственной коалиции раскритиковали намерение Соединенных Штатов вести новые санкции против "Северного потока-2". Там заявили, что энергетическая политика решается в Берлине или Брюсселе, а не в Вашингтоне.
Об этом сообщает Handelsblatt.
По словам представителя Социал-демократической партии по экономической политике Бернда Вестфаля, Германия способна самостоятельно регулировать поставки природного газа.
"У нас есть суверенитет, чтобы самостоятельно регулировать наши поставки природного газа. Энергетическая политика решается в Берлине или Брюсселе, а не в Вашингтоне", - сказал Вестфаль.
Также он добавил, что в Соединенных Штатах сейчас достаточно своих внутриполитических задач.
"Не дело американских политиков вмешиваться в решение энергетической политики. Сейчас в США достаточно внутриполитических задач, которые срочно нуждаются в регулировании", - сообщил депутат.
Ранее мы писали, что Россия вскоре возобновит строительство "Северного потока-2".
по теме
"Северный поток-2": США обсуждают новые санкции
Новые санкции одобрили и Республиканская и Демократическая партии
"Северный поток-2": США хотят расширить санкции
Сенаторы от обеих партий Соединенных Штатов Америки предложили расширить санкции
В Германии анонсировали новые санкции против России
Германия имеет веские доказательства причастности России к кибератакам на бундестаг
Трамп передумал использовать армию против демонстрантов
Дональд Трамп уже не считает необходимым использования военных для подавления протестов