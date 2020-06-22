Кіпр вибірково тестуватиме туристів на коронавірус [ Редактировать ]
Кіпр скасував раніше обов'язкові довідки для туристів про відсутність коронавірусу. Віднині тестуватимуть по прильоті і то вибірково, лише 15 відсотків від добової кількості відпочивальників.
А таких очікують близько півтори тисячі щодня. Втім, поки що сонячні узбережжя Кіпру для українців під авіазамком.
Як раніше заявляв міністр інфраструктури України Владислав Криклій, авіасполучення з Кіпром відкриють не раніше першого липня.
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