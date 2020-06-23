Маленька бегемотиха Глорія відкрила сезон купання в зоопарку Боваль, що у Франції. У глибокому двометровому басейні крихітка плавала вперше. Щоправда,з маминою підтримкою.

Доросла бегемотиха допомагала маляті піднятися на поверхню, аби вдихнути повітря. Глорія народилася на початку червня. Це єдине дитинча гіпопотама на всю Францію.