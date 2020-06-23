Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.

Об этом сообщает CBN.

По информации, действующий лидер США считает, что администрация Обамы участвовала в слежении за его избирательной кампанией.

Это предательство. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушивания. Как оказалось, я был прав.

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