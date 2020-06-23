Трамп обвинил бывшего президента в госизмене [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Об этом сообщает CBN.
По информации, действующий лидер США считает, что администрация Обамы участвовала в слежении за его избирательной кампанией.
Это предательство. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушивания. Как оказалось, я был прав.
Читайте также, Дональд Трамп намерен разорвать торговую сделку с Китаем. Он обвинил правительство КНР в распространении коронавируса.
по теме
Китай готовится к отмене платежей в "мировой" валюте
Изменения будут касаться нескольких платежных систем
В США продали гитару рок-легенды за рекордную сумму
Музыкант играл на инструменте за несколько месяцев до гибели
Трамп продлил санкции против Северной Кореи
Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Северной Кореи еще на год
В США автомобиль протаранил протестующих (видео)
В результате инцидента есть пострадавшие
Трамп подписал новые санкции против властей Китая
Причина новых санкций - нарушение прав мусульман-уйгуров в Китае