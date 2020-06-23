Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов, который Верховная Рада приняла 2 июня 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Документ предусматривает создание в Украине новой системы сбора данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования и ведения лесного хозяйства. Сведения о запасах лесных насаждений, полученные в результате национальной инвентаризации, будут внесены в государственный земельный кадастр.

Государственное агентство лесных ресурсов владеет информацией лишь о 73% украинских лесов. Другие 27% находятся в подчинении различных органов власти и в собственности громад на местах. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Заблоцкий.

"Благодаря национальной инвентаризации лесов мы получим полную и обновленную информацию о фактической лесистости государства, запасах древесины в лесах и ее технической пригодности. Также можно будет зайти на сайт национальной инвентаризации лесов и отслеживать изменения в росте деревьев на определенном оценить состояние лесов в целом в Украине".

Последний раз полномасштабный учет лесного фонда проводили в 1996 году. Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет.

"Этот процесс давно начат в европейских странах. Теперь мы сдвинули этот вопрос с мертвой точки в Украине. Мы получили уникальный шанс подняться на уровень стран Европы и провести национальную инвентаризацию лесов. Это циклический процесс. На первом этапе инвентаризация продлится два года. А потом будет повторяться, чтобы можно было проследить изменения в приросте деревьев".

Убытки государства от незаконной вырубки лесов за пять лет составляют более 1 млрд грн. Чтобы остановить "черных лесорубов", созданы мобильные рейдовые группы. Они провели более 18 тысяч рейдов, составили около 2 тыс. админпротоколов, в полицию передано 312 материалов.

Проверить законность заготовки и происхождения древесины теперь можно онлайн на сайте UKRFOREST.COM.

Чтобы возместить ущерб от деятельности "черных лесорубов" и масштабных лесных пожаров, с начала года в Украине засадили саженцами 32,3 тыс. га.

"Высажено почти 125 млн сеянцев и саженцев деревьев. На осень запланировано активно восстанавливать леса, пострадавшие от пожаров на Житомирщине. На сегодня там уже высадили более 360 тыс. саженцев".

Ранее сообщалось, что Украина вошла в антирейтинг стран по незаконной вырубке леса.