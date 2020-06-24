В Україні порахують ліси. Закон про інвентаризацію напередодні підписав президент. Це дозволить зібрати фактичну інформацію про площі лісів та запаси деревини. Востаннє зелені насадження в Україні рахували майже чверть століття тому.

Наразі Держлісагентство має дані лише про 73 відсотки українських насаджень. Решта у підпорядкуванні різних органів влади та в комунальній власності. Інвентаризація триватиме два роки. За цей час планують обстежити до 20 тисяч ділянок.