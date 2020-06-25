В Одесі новий переполох навколо судна "Делфі", що торік восени затонуло біля місцевого пляжу. Одесити упевнені: з танкера досі витікають нафтопродукти. Наші кореспонденти з'ясовували подробиці.

Пляма нафтопродуктів з танкера "Делфі" розливається - і вже дісталася центрального одеського пляжу "Отрада".

Напередодні фото з відповідними коментарями одесити поширювали у соцмережах: виник скандал. Вже сьогодні чиновники облдержадміністрації все це назвали фейками.

Алан Джіоєв, директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА:

Пятно, которое фиксировали и выкладывали - не имеет подтвержденных источников происхождения. Я не знаю: это может быть фотошоп, например, это могут быть более старые фотографии, ранние фотографии, но это точно не вчерашнее!

Власне, витік нафтопродуктів з судна стався у неділю: тоді допустима концентрація шкідливих речовин у воді була перевищена в шістнадцять разів. В екоінспекції стверджують: відразу локалізували аварію і вже у вівторок цей показник став майже нульовим.

Віталій Караулов, начальник відділу Державної екологічної інспекції в Одеській області:

Станом на вчора перевищень не було. Було 0,05 - це гранична цифра, а вище 0,05 - це вже йде перевищення.

Втім, наразі біля танкера "Делфі" неприємний запах, у морській воді веселкові плями. Проте вже за пірсом, дорослі та діти, спокійно купаються. Одесити не розуміють, чому так довго не прибирають танкер.

Олександр Муренець, житель Одеси:

Что тут комментировать: безобразие, вот и все он же здесь с зимы лежит, можно же было и пошевелиться. И вчера люди здесь плавали - наших людей, по-моему, нефтяным пятном уже не испугаешь, да!

Прибрати з одеської акваторії проблемний танкер повинен власник судна за свої гроші. До речі, саме завтра спливає термін, коли він мав уже закінчити роботи.

Кирило Цюпко, капітан Одеського морського порту:

Ну, вы же знаете: рассказывали про то, что не могли найти компанию, потом - карантин и.т.д, и.т.п: ну, это же можно рассказывать до бесконечности!

Капітан одеського порту, а це, власне, його компетенція, - вирішив Продовжити термін виконання робіт до двадцятого липня. Мовляв, підрядники обіцяють, що вже днями почнуть підіймати танкер.

Кирило Цюпко, капітан Одеського морського порту:

Они будут восстанавливать плавучесть, ставить его на ровный киль придадут ему нормальное состояние и будут вытягивать его оттуда буксирами.

Утім, сьогодні ближче до вечора, екоінспекція оприлюднила нові тривожні дані: навколо "Делфі". Знову перевищення допустимої концентрації паливно-мастильних матеріалів. Нині більше ніж у півтора раза. Чи це новий витік, чи так змішалися води - наразі невідомо.