В Украине продолжается тенденция роста заболеваемости коронавирусом. Это свидетельствует о входе страны в серьезную волну заболеваемости COVID-19.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в некоторых регионах уже приходится разворачивать больницы второй очереди.

"Очередной антирекорд, почти тысяча официально подтвержденных… Растет число от недели к недели. Это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом. В отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй очереди", - сказал Шмыгаль.

Отметим, сразу в семи регионах превышен показатель динамики заболеваемости:

Киев - 34,37%;

Киевская область - 42,05%;

Одесская область - 73,97%;

Ивано-Франковская область - 12,97%;

Закарпатская область - 10,61%;

Тернополь область - 11,37%;

Ровенская область - 75,64%.

Читайте также последнюю статистику о коронавирусе в Украине.