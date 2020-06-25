Украина вошла в серьезную волну заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль [ Редактировать ]
В Украине продолжается тенденция роста заболеваемости коронавирусом. Это свидетельствует о входе страны в серьезную волну заболеваемости COVID-19.
Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, в некоторых регионах уже приходится разворачивать больницы второй очереди.
"Очередной антирекорд, почти тысяча официально подтвержденных… Растет число от недели к недели. Это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом. В отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй очереди", - сказал Шмыгаль.
Отметим, сразу в семи регионах превышен показатель динамики заболеваемости:
- Киев - 34,37%;
- Киевская область - 42,05%;
- Одесская область - 73,97%;
- Ивано-Франковская область - 12,97%;
- Закарпатская область - 10,61%;
- Тернополь область - 11,37%;
- Ровенская область - 75,64%.
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