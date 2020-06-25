В индийском округе Патар Пратима крокодил напал на местного рыбака и убил его.

Об этом сообщает India Blooms.

По информации, мужчина вместе с супругой ушел на рыбалку. Когда супруги стояли на берегу из воды неожиданно появился крокодил и утащил его в воду.

Отмечается, что женщина попыталась спасти своего мужа, но хищник оказался сильнее и съел его перед глазами жены. Правоохранители исследовали реку, но не обнаружили ни крокодила-людоеда, ни любых следов останков рыбака.

Ранее мы писали, что в Малайзии крокодил расправился с мужчиной, когда тот с другом пошел собирать водяной шпинат.