Крокодил "пообедал" мужчиной на глазах у жены [ Редактировать ]
В индийском округе Патар Пратима крокодил напал на местного рыбака и убил его.
Об этом сообщает India Blooms.
По информации, мужчина вместе с супругой ушел на рыбалку. Когда супруги стояли на берегу из воды неожиданно появился крокодил и утащил его в воду.
Отмечается, что женщина попыталась спасти своего мужа, но хищник оказался сильнее и съел его перед глазами жены. Правоохранители исследовали реку, но не обнаружили ни крокодила-людоеда, ни любых следов останков рыбака.
Ранее мы писали, что в Малайзии крокодил расправился с мужчиной, когда тот с другом пошел собирать водяной шпинат.
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