В Киеве на Оболонском проспекте неизвестный ранил ножом мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Парень проходил мимо жилого дома и начал провоцировать ссору с местным жителем, нецензурно ругался, угрожал мужчине и не реагировал на замечания. В результате между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник ударил ножом оппонента в грудь и живот.

Суд избрал 18-летнему правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в центре Киева похитили 12-летнего ребенка. А также в кафе обокрали прокурора. Кроме того, мы писали о том, что под Киевом напали на журналиста, а также пенсионер ограбил банк из-за жены.