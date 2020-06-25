В Киеве ссора прохожих обернулась поножовщиной [ Редактировать ]
В Киеве на Оболонском проспекте неизвестный ранил ножом мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Парень проходил мимо жилого дома и начал провоцировать ссору с местным жителем, нецензурно ругался, угрожал мужчине и не реагировал на замечания. В результате между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник ударил ножом оппонента в грудь и живот.
Суд избрал 18-летнему правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что в центре Киева похитили 12-летнего ребенка. А также в кафе обокрали прокурора. Кроме того, мы писали о том, что под Киевом напали на журналиста, а также пенсионер ограбил банк из-за жены.
по теме
Трагедия на Позняках: последние данные о погибших
Во вторник, 23 июня, в ГСЧС сделали заявление о количестве погибших в результате взрыва на Позняках
Трагедия на Позняках: количество жертв возросло
В понедельник, 22 июня, в Киеве под завалами обрушившегося на Позняках дома нашли труп
Трагедія на Позняках: рятувальники намагаються укріпити будинок
Рятувальники знайшли тіла двох жінок та чоловіка. І припускають - що під завалами ще можуть бути жертви. Працівники ДСНС намагаються укріпити зруйновану споруду, щоб не обвалилися горішні поверхи
Мать с ребенком выпрыгнула из окна (видео)
Мать пострадавшей рассказала, что у ее дочери была депрессия
Остался без квартиры: в Киеве у мужчины из машины украли полмиллиона
В Киеве у мужчины на заправке из автомобиля украли около 500 тысяч грн