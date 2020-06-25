В Японии запретили "гулять" со смартфонами [ Редактировать ]
В японском городе Ямато власти установили запрет на пользование гаджетами во время ходьбы по городу.
Об этом сообщает Kyodo News.
По информации, что если человеку надо использовать гаджет, то он обязан остановиться вдали от людей и не влезать в толпу.
Отмечается, что закон носит в основном рекомендательный характер и не предусматривает никакого наказания.
Известно, что ученые выяснили, что во время пользования мобильным устройством резко сокращается угол обзора, что подвергает его огромной опасности попасть под автомобиль.
Читайте также, в Чехии ввели запрет на пользование смартфонами фирмами Huawei и ZTE, так как они могут представлять опасность для безопасности страны.
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