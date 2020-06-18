Компания из Страны Восходящего Солнца создала записную книжку, в которой можно будет писать новости ручкой с кофейным вкусом.

Об этом сообщает Sora News 24.

По информации, блокнот может быть использован для скрытия урчания в животе просто открыв его. Уровень звука вскрытия равняется 90 децибелам.

Отмечается, что записная книжка обладает страницами, которые можно есть, а написанные слова ручкой придают листам кофейные нотки.

Ранее мы писали, что женщина создала для своего ребенка песок. который можно есть. Видео с рецептом она опубликовала в одной из соцсетей.