В Японии создали "съедобный" блокнот (видео) [ Редактировать ]
Компания из Страны Восходящего Солнца создала записную книжку, в которой можно будет писать новости ручкой с кофейным вкусом.
Об этом сообщает Sora News 24.
По информации, блокнот может быть использован для скрытия урчания в животе просто открыв его. Уровень звука вскрытия равняется 90 децибелам.
Отмечается, что записная книжка обладает страницами, которые можно есть, а написанные слова ручкой придают листам кофейные нотки.
Ранее мы писали, что женщина создала для своего ребенка песок. который можно есть. Видео с рецептом она опубликовала в одной из соцсетей.
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