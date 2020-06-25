Військова допомога Україні: США виділить рекордну суму [ Редактировать ]
Іще чверть мільярда доларів збираються виділити Сполучені Штати на військову допомогу Україні наступного року. Такі цифри закладені в законопроєкті про оборонний бюджет США на 2021 повідомив сенатор від республіканської партії Роб Портман.
На закупівлю летальної зброї для української армії має піти половина суми - удвічі більше, ніж цьогоріч. Решту спрямують на втілення реформ в оборонному секторі в Україні.
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Чверть мільярда доларів збираються виділити Сполучені Штати на військову допомогу Україні наступного року. Такі цифри закладені в законопроєкті про оборонний бюджет США на 2021 рік - повідомив сенатор від республіканської партії Роб Портман.
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