Іще чверть мільярда доларів збираються виділити Сполучені Штати на військову допомогу Україні наступного року. Такі цифри закладені в законопроєкті про оборонний бюджет США на 2021 повідомив сенатор від республіканської партії Роб Портман.

На закупівлю летальної зброї для української армії має піти половина суми - удвічі більше, ніж цьогоріч. Решту спрямують на втілення реформ в оборонному секторі в Україні.