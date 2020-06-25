В Україні зафіксували новий антирекорд випадків СOVID-19 [ Редактировать ]
Шістьох людей не вистачило до тисячі. 994 нових випадків СOVID-19 зареєстровано в Україні за останні 24 години. Це новий рекорд. Протягом минулої доби померли від інфекції 16 людей. Одужали - 349. Як і в попередні дні, найбільше випадків зафіксували на Львівщині - 204 за добу. Приріст спостерігається також на Одещині, Закарпатті і в Києві.
Львівська область уже кілька тижнів лідирує за кількістю нових заражень. За Львівщиною йдуть Київ, Чернівецька та Рівненська області.
Не зважаючи на це, Київ та Львів продовжують послаблювати карантин. У столиці напередодні відкрили ресторани, кафе, кінотеатри, театри та басейни. Львівська ж адміністрація дозволила працювати ресторанам і спортклубам.
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