Шістьох людей не вистачило до тисячі. 994 нових випадків СOVID-19 зареєстровано в Україні за останні 24 години. Це новий рекорд. Протягом минулої доби померли від інфекції 16 людей. Одужали - 349. Як і в попередні дні, найбільше випадків зафіксували на Львівщині - 204 за добу. Приріст спостерігається також на Одещині, Закарпатті і в Києві.

Львівська область уже кілька тижнів лідирує за кількістю нових заражень. За Львівщиною йдуть Київ, Чернівецька та Рівненська області.

Не зважаючи на це, Київ та Львів продовжують послаблювати карантин. У столиці напередодні відкрили ресторани, кафе, кінотеатри, театри та басейни. Львівська ж адміністрація дозволила працювати ресторанам і спортклубам.