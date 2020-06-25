Україна вийшла на друге місце в Європі за кількістю нових випадків коронавірусу. Першою сходинкою ми поступилися хіба північному сусідові, щоправда, в РФ темпи приросту вищі в рази. Лише за минулу добу - плюс 7 000 хворих. Загалом, у світі кількість інфікованих сягнула дев'яти з половиною мільйонів. Понад 5 мільйонів людей хворобу побороли. Найбільше зареєстрованих випадків, як і раніше, у Сполучених Штатах, РФ і Бразилії.

У США зафіксували найбільший сплеск захворюваності за два місяці. Через це штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Коннектикут посилили карантин. На двотижневу самоізоляцію відправлятимуть усіх прибулих з південних регіонів, де епідситуація складніша.