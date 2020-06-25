У Харкові битами побили молодого чоловіка: хто стоїть за нападом [ Редактировать ]
І в Харкові цієї ночі невідомі битами сильно побили молодого чоловіка. Згодом виявилося, що постаждалий - координатор партії Шарія. І за однією з версій, нападники були з Нацкорпусу. Зараз хлопець у реанімації. Обставини нападу розслідує поліція. Кримінальне провадження відкрили за статтею "хуліганство".
Андрій Олендарьов, заступник начальника слідчого відділу Київського ВП ГУ Нацполіції в Харківській області:
Було госпіталізовано бригадою швидкої допомоги до четвертої міської лікарні клінічної міста Харкова, з попередніми діагнозами - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забої та рани м'яких тканин обличчя та голови. На даний час проводиться досудове розслідування.
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