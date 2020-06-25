І в Харкові цієї ночі невідомі битами сильно побили молодого чоловіка. Згодом виявилося, що постаждалий - координатор партії Шарія. І за однією з версій, нападники були з Нацкорпусу. Зараз хлопець у реанімації. Обставини нападу розслідує поліція. Кримінальне провадження відкрили за статтею "хуліганство".

Андрій Олендарьов, заступник начальника слідчого відділу Київського ВП ГУ Нацполіції в Харківській області: