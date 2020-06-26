У Вінницькій області готуються до нових паводків [ Редактировать ]
Сьогодні паводків очікують у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській та Вінницькій областях. Про це повідомили в ДСНС. До метра вода підніметься на рiчках басейну Прип'ятi, а на Тисі майже на два.
Можливе також затоплення траси Одеса-Рені. У поліції вже попередили водіїв, що з восьмої ранку ділянку шляху між автомобільними мостами - Маяки та Паланка - перекриють.
Також є загроза затоплення об'єктів окремих населених пунктів у Вінницькій області.
по теме
На Вінниччині оголосили штормове попередження
З берегів виходить Дністер. Рівень води підніметься на кілька метрів вище допустимих норм. Є загрози підтоплення у Могилів-Подільському та Ямпільському районах. Синоптики оголосили штормове попередження
На Буковині розчищають затоплені подвір'я та дороги
Перший день без дощів минув на Буковині. Вода в річках поступово спадає. Люди почали розчищати затоплені подвір'я та дороги
Негода на Прикарпатті: Володимир Зеленський відвідав затоплений Ланчин
Івано-Франківщина постраждала від повені найбільше. Там внаслідок негоди загинули троє людей. Затоплені сотні сіл, зруйновані кілометри доріг та десятки мостів. В область напередодні поїхав президент
Прокуратура Івано-Франківської області розслідуватиме незаконне вирубування лісу
Прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактами незаконного вирубування лісу, що ймовірно призвело до серйозних паводків. Досудове розслідування здійснює СБУ
На Тернопільщині через паводок евакуюють селян
Сьогодні на Прикарпатті очікують максимального рівня води. Дністер може піднятися там на понад дев'ять метрів