Сьогодні паводків очікують у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській та Вінницькій областях. Про це повідомили в ДСНС. До метра вода підніметься на рiчках басейну Прип'ятi, а на Тисі майже на два.

Можливе також затоплення траси Одеса-Рені. У поліції вже попередили водіїв, що з восьмої ранку ділянку шляху між автомобільними мостами - Маяки та Паланка - перекриють.

Також є загроза затоплення об'єктів окремих населених пунктів у Вінницькій області.