На Буковині розчищають затоплені подвір'я та дороги [ Редактировать ]
Перший день без дощів минув на Буковині. Вода в річках поступово спадає. Люди почали розчищати затоплені подвір'я та дороги. Із постраждалих районів повернулася Ольга Паламарюк.
Повалені мости, викорчувані дерева і знищені дороги - на Буковині оговтуються від наслідків негоди.
Ще позавчора тут була дорога, а глибина потічка - не більше пів метра. Усе змінилося за 20 хвилин.
"Боже, Боже мій. О, Боже!"
Потоки води зносили все на своєму шляху. Подвір'я Олександра перетворилося на озеро. Вода дісталася і будинку.
Олександр Волошин, житель села Ревне:
Вода підійшла - і воно все підняло. Ми просто повитягували підлоги, тумбочки повиносили. Меблі на вулицю повикидали всі.
Хвилею знесло все з подвір'я, гаража та майстерні. Втопилася худоба. Автомобілі вціліли, бо їх встигли прив'язати металевими дротами до стовпів.
Олександр Волошин, житель села Ревне:
Дивіться, тільки товару в мене на 250 тисяч затопило. Дві машини порахуйте, вся техніка. Я з Калинки. Нам робили оголошення, щоб ми з базару забрали все. А ми не знали, що нас тут затопить, розумієте?
Вода спала. Розчищати замулені подвір'я та вулиці сюди, у село Ревне, приїхали волонтери з усієї області.
Може бути і завтра в нас така біда. І була колись біда, ми знаємо, що це таке. Але до цього повинна підключитися влада центральна.
В село приїхали і рятувальники. Відкачують воду з обійсть.
Вода на даний час знаходиться на рівні з Прутом. І поки вода в Пруті не впаде, ця вода не має куди стекти.
Бригади працюють і на околицях сіл. русло річки розчищають співробітники автодору.
Прийшли допомогти хлопцям. Треба витягнути стовпи, огородження тросового.
В селах Ревне та Стрілецький Кут від негоди постраждали, щонайменше дві з половиною тисячі людей.
Олексій Добровольський, голова Кіцманської райдержадміністрації:
Збитки надзвичайно потужні. Розруху зазнала вся інфраструктура, присадибні ділянки, всі комунікації.
В області підтопленими залишаються майже півсотні сіл та містечок, - це 700 приватних будинків. Пошкоджено 10 ділянок автодоріг, порушено газопостачання у дев'яти населених пунктах. Відновлення потребує дамба у селі Банилів.
Щоб подолати наслідки негоди, Кабмін пообіцяв виділити Чернівецькій області 30 мільйонів гривень. Однак лише на відновлення гідротехнічних споруд треба щонайменше 130 мільйонів. І це якщо не враховувати збитків, яких зазнали люди.
по теме
На Буковині велика вода дісталася Калинівського ринку
На Буковині внаслідок удару стихії порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами. Цієї ночі у Чернівцях почало підтоплювати найбільший в регіоні Калинівський ринок
Стихія наступає на Чернівці: жителів готують до евакуації
Готують до евакуації і жителів Чернівців. Бо вже цієї ночі рівень води в Пруті може піднятися до шести з половиною метрів. А нижче за течією на всі 10!
На Буковині вода прорвала дамбу та затопило село
Штормове попередження, яке ДСНС оголосила ще напередодні, залишається актуальним для Києва та центральних областей України. Синоптики очікують у регіоні рясних злив
У Вінницькій області готуються до нових паводків
Сьогодні паводків очікують у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській та Вінницькій областях. Про це повідомили в ДСНС. До метра вода підніметься на рiчках басейну Прип'ятi, а на Тисі майже на два.
Негода на Прикарпатті: Володимир Зеленський відвідав затоплений Ланчин
Івано-Франківщина постраждала від повені найбільше. Там внаслідок негоди загинули троє людей. Затоплені сотні сіл, зруйновані кілометри доріг та десятки мостів. В область напередодні поїхав президент