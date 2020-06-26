Перший день без дощів минув на Буковині. Вода в річках поступово спадає. Люди почали розчищати затоплені подвір'я та дороги. Із постраждалих районів повернулася Ольга Паламарюк.

Повалені мости, викорчувані дерева і знищені дороги - на Буковині оговтуються від наслідків негоди.

Ще позавчора тут була дорога, а глибина потічка - не більше пів метра. Усе змінилося за 20 хвилин.

"Боже, Боже мій. О, Боже!"

Потоки води зносили все на своєму шляху. Подвір'я Олександра перетворилося на озеро. Вода дісталася і будинку.

Олександр Волошин, житель села Ревне:

Вода підійшла - і воно все підняло. Ми просто повитягували підлоги, тумбочки повиносили. Меблі на вулицю повикидали всі.

Хвилею знесло все з подвір'я, гаража та майстерні. Втопилася худоба. Автомобілі вціліли, бо їх встигли прив'язати металевими дротами до стовпів.

Олександр Волошин, житель села Ревне:

Дивіться, тільки товару в мене на 250 тисяч затопило. Дві машини порахуйте, вся техніка. Я з Калинки. Нам робили оголошення, щоб ми з базару забрали все. А ми не знали, що нас тут затопить, розумієте?

Вода спала. Розчищати замулені подвір'я та вулиці сюди, у село Ревне, приїхали волонтери з усієї області.

Може бути і завтра в нас така біда. І була колись біда, ми знаємо, що це таке. Але до цього повинна підключитися влада центральна.

В село приїхали і рятувальники. Відкачують воду з обійсть.

Вода на даний час знаходиться на рівні з Прутом. І поки вода в Пруті не впаде, ця вода не має куди стекти.

Бригади працюють і на околицях сіл. русло річки розчищають співробітники автодору.

Прийшли допомогти хлопцям. Треба витягнути стовпи, огородження тросового.

В селах Ревне та Стрілецький Кут від негоди постраждали, щонайменше дві з половиною тисячі людей.

Олексій Добровольський, голова Кіцманської райдержадміністрації:

Збитки надзвичайно потужні. Розруху зазнала вся інфраструктура, присадибні ділянки, всі комунікації.

В області підтопленими залишаються майже півсотні сіл та містечок, - це 700 приватних будинків. Пошкоджено 10 ділянок автодоріг, порушено газопостачання у дев'яти населених пунктах. Відновлення потребує дамба у селі Банилів.

Щоб подолати наслідки негоди, Кабмін пообіцяв виділити Чернівецькій області 30 мільйонів гривень. Однак лише на відновлення гідротехнічних споруд треба щонайменше 130 мільйонів. І це якщо не враховувати збитків, яких зазнали люди.