"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии [ Редактировать ]
"Ливерпуль" / Фото: ЕРА
Футбольный клуб "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии впервые за 30 лет.
Случилось это благодаря поражению ближайшего преследователя "Манчестер Сити" в матче с "Челси" (1:2).
Последний раз команда становилась главной в стране аж в 1990 году. При этом на счету "Ливерпуля" 19 побед в английской лиге.
Ранее мы писали о том, что "Боруссия" переманила основного игрока ПСЖ.
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