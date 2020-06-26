Футбольный клуб "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии впервые за 30 лет.

Случилось это благодаря поражению ближайшего преследователя "Манчестер Сити" в матче с "Челси" (1:2).

Последний раз команда становилась главной в стране аж в 1990 году. При этом на счету "Ливерпуля" 19 побед в английской лиге.

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