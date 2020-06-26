SpaceХ виведе на орбіту Землі чергову партію інтернет-супутників - 57 апаратів. Крім того, тією ж ракетою Falcon-9 до космосу відправлять ще й два космічних апарата BlackSky. Вони призначені для високоточної зйомки Землі.

Запуск запланований сьогодні близько опівночі на мисі Канаверал штату Флорида. До цього пуск вже кілька разів переносили, через несприятливі погодні умови.

Проект Starlink передбачає доступ для усіх землян до високошвидкісного інтернету. На орбіті планети вже 538 модулів системи Starlink, усього планують відправити у космос 12 тисяч таких апаратів.