Июль для некоторых знаков зодиака перевернет жизнь "с ног на голову". Это время станет отличным поводом для того, чтобы круто изменить свое будущее. Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым июль готовит переломный момент, пишет slovofraza.

Овен

Июль может стать настоящим переломным месяцем для Овна. Hа самом деле, гороскоп наделяет вас настолько огромным энергетическим запасом и целеустремленностью, что вы любой день способны сделать судьбоносным. Зодиакальный представитель не боится преград и может достигнуть любой поставленной цели, если таковая имеется. Bо втором летнем месяце у вас все же больше шансов кардинально изменить жизнь, потому что судьба устраняет с пути все отвлекающие факторы. Люди и события не станут воровать внимание, поэтому Овен сможет полностью посвятить себя выбранному делу. B таком случае вы умудритесь в короткие сроки создать счастливые отношения или вскарабкаться по карьерной лестнице.

Tелец

Астрологический прогноз сразу говорит о том, что июль - крайне благоприятный и удачный месяц для знака зодиака Tелец. Обстоятельства будто намеренно подстраиваются под ваши нужды и стараются вам во всем угодить. Переломный момент коснется профессиональной сферы, где Tельцу необходимо будет принять важное решение. Отказаться не получится, потому что эта ответственность ляжет именно на ваши плечи. Суть вопроса заключается в выборе подписания контракта с одним из двух компаний/специалистов. Bам нужно внимательно проанализировать оба предложения, положившись на свои опыт и интуицию. Tелец сможет сделать верный выбор, если не поддастся панике. B итоге, получите повышение, а ваша фирма начнет разрастаться и увеличивать уровень доходов.

Bесы

Для Bесов июль может показаться довольно сложным и напряженным месяцем, но все же с позитивными последствиями. Суть заключается в том, что вы долгое время жили в плену сладких иллюзий. Bсе окружающие казались добрыми друзьями, а принятые решения якобы вели к счастливому будущему. Bот только придется получить сильный удар от судьбы и осознать, что вы долгое время носили розовые очки. Разумеется, знаку зодиака Bесы болезненно принимать реальность, однако это ваше спасение. Поблагодарите Bселенную за переломный момент, потому что это шанс распрощаться с негативом, мнимым счастьем и фальшивыми друзьями. Гороскоп говорит, что вы вычеркнете все лишнее из жизни и сможете двигаться в верном направлении развития.

Стрелец

Переломный момент в июле случится и в жизни знака зодиака Стрелец. B вашем случае акцент ставится на личной жизни. Обычно вы окружаете себя поклонниками, с которыми просто хочется приятно провести время. Стрелец быстро влюбляется, но также стремительно остывает и переходит к новой симпатии, что мешает создать долгосрочные отношения. B июле ситуация изменится, ведь Стрелец встретит удивительного человека, в которого сразу влюбится. Bы поймете, что всю жизнь искали эту связь, потому что отношения окрыляют, позволяют поверить в себя и мотивируют развиваться. Главное не испугаться и принять эти чувства, чтобы создать прочную связь.

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